Panariello mattatore, oltre 4 milioni di spettatori per il suo show di Natale

A due anni dal grande successo del suo show di Natale, Giorgio Panariello torna in prima serata Rai 1 e il risultato è sempre lo stesso. Il comico toscano fa centro di nuovo con "Panariello sotto l'albero", in diretta dal Modigliani Forum di Livorno per due serate-evento. Buona la prima, giovedì 21 dicembre, seguita da 4 milioni e 322 mila spettatori, per uno share del 21,4%.

Gag, imitazioni, ma anche riflessioni, e poi tanti ospiti come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Zucchero, Vanessa Incontrada, Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Accanto a lui, sul palco, l'esilarante Diana Del Bufalo. Venerdì 22 dicembre la seconda puntata, e non sarà difficile per Panariello replicare il risultato, o addirittura migliorarlo.

Nella serata di giovedì 21 dicembre bene la fiction "Le tre rose di Eva", su Canale 5, anche se la sfida dell'Auditel premia il mattatore Panariello.

Gli ascolti di giovedì 21 dicembre

Rai 1, 4.322.000 spettatori (share 21.4%) per "Panariello sotto l'albero";

Rai 2, 1.254.000 spettatori (share 5.4%) per "Prince of Persia";

Rai 3, 1.153.000 spettatori (share 4.8%) per "Misure straordinarie";

Canale 5, 3.037.000 spettatori (share 13.8%) per "Le tre rose di Eva";

Italia 1, 1.401.000 spettatori (share 6.8%) per "Colorado";

Rete 4, 721.000 spettatori (share 3.4%) per "Un alibi perfetto";

La7, 1.051.000 spettatori (share 5-6%) per "PiazzaPulita"