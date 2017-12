Panariello firma un successo: ascolti ancora in crescita per l'ultima serata

Ritorno vincente quello di Giorgio Panariello su Rai 1 che, dopo gli ottimi ascolti ottenuti giovedì sera con il suo show “Panariello sotto l’albero” (21,4 % di share), chiude in bellezza questa doppia serata-evento televisiva, affondando Canale 5 con la sua 3° puntata di Sacrificio d’amore che si rivela un flop.

Rai 1 firma così un successo televisivo, conquistando una fetta di pubblico preziosa che, già due anni fa, aveva dimostrato di apprezzare lo show del comico toscano seppur con un entusiasmo maggiore – nel 2015 il programma aveva totalizzato il 27.46% di share.

Nella serata di venerdì 22 dicembre, "Panariello sotto l’albero" ha tenuto incollati allo schermo ben 4.563.000 telespettatori, totalizzando uno share pari al 23,7%. La fiction "Sacrificio d’amore" si arresta al 10% di share con un netto di 2.210.000 telespettatori, venendo più che doppiata dal competitor di Canale 5.

Per quanto riguarda le altre reti, Rai 3 con "L’ottava nota - Boychoir" si accaparra 1.500.000 telespettatori, con uno share del 6,5%, mentre il film I tre moschettieri su Rai 2 guadagna il 5,3% di share con 1.202.000 spettatori. Italia Uno con "I Simpson – Merry Krustmas" conquista il 3,8% di share con 932.000 telespettatori, con "I Griffin" il 4,6% pari a 1.138.000 spettatori e con "American Dad" il 3,3% pari a 723.000 telespettatori, invece Rete 4 con "Danko" raggiunge il 3,8% di share pari a 826.000 spettatori.

Su La7 "Propaganda Live" registra 613.000 telespettatori, con uno share del 3,3%, mentre Tv8 con "Italia’s Got Talent – Best of "è stato visto da 491.000 telespettatori, con uno share pari al 2,2 %. Su NOVE lo show "I migliori Fratelli di Crozza" chiude con 452.000 telespettatori, con l’1,9 %di share.