"Panariello sotto l’albero", torna in il one-man show natalizio: anticipazioni e ospiti

A due anni dal successo delle due serate-evento che hanno ottenuto un enorme successo di pubblico, critica e ascolti, Giorgio Panariello torna in prima serata su Rai 1 con Panariello sotto l'albero, appuntamento sotto l’albero di Natale, in diretta domani e venerdì dal "Modigliani Forum" di Livorno. New entry sul palco accanto al comico toscano sarà Diana Del Bufalo.

Le due serate evento vedranno la partecipazione di numerosi ospiti e amici che si alterneranno con lui sul palco, insieme ovviamente ai suoi personaggi vecchi e nuovi. Queste le celebrità attese giovedì 21 dicembre: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Zucchero. Venerdì 22 dicembre, invece, arriveranno Biagio Antonacci, Benji e Fede, Cristina D’Avena, Gianna Nannini, Max-Nek-Renga, Luisa Ranieri, Andrea Pirlo, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

L’attore, autore e comico toscano farà ancora una volta ridere, sorridere e riflettere sull’attualità accendendo i riflettori sulla quotidianità, in uno spettacolo specchio del nostro tempo, riproponendo in due puntate completamente differenti il suo personale ritratto dell’Italia “sotto l’albero di Natale”.