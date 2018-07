Paola Barale lontana dalla tv: "O segui l'onda o vieni esclusa"

Una carriera televisiva scoppiettante quella di Paola Barale, anche se negli ultimi anni ha conosciuto una battuta d'arresto. Astro nascente degli anni '90, la showgirl ha collezionato una lunga serie di successi, fino a riprovarci nel 2015 con "Pechino Express" e l'anno dopo al timone di "Flight 616" su Italia 1, ma i tempi sono diversi e nemmeno lei sembra così interessata ad essere ancora sotto i riflettori.

Preferisce il dietro le quinte, anzi, la scrittura. E' suo "Make Cup Cake", la sketch comedy per il web dove recita accanto a Cristina Bugatty e sempre di suo pugno ha scritto molti altri format. "Ne invento da anni - ha spiegato in un'intervista a Libero - Alcuni non sono mai andati in onda, altri forse ci andranno. La scrittura mi appassiona".

Essere ormai lontana dalla tv non la spaventa, anzi, la stimola: "Mi sento autonoma e indipendente: la libertà di scelta è la più grande ricchezza. Sto fuori dal gregge, insomma, ma l'ambiente televisivo è strano: o segui l'onda o ne vieni esclusa".