Paola Di Benedetto accusata di furto scoppia in lacrime: lo scherzo de ‘Le Iene’

(Lo scherzo de 'Le Iene' a Paola Di Benedetto)

Paola Di Benedetto è finita nella trappola del programma de ‘Le Iene’ che per lei, nel servizio andato in onda nella puntata di lmartedì 5 novembre, hanno architettato uno scherzo talmente riuscito da farla scoppiare in lacrime. Alla nota Madre Natura di Ciao Darwin è stato fatto credere che la sua manager avesse rubato scarpe e vestiti da un negozio durante un giro di shopping fatto insieme prima che la modella si recasse sul set di un servizio fotografico.

Raggiunta sul set da un fantomatico commissario di Polizia, Paola è stata accusata di essere complice della manager cleptomane. Non sapendo più come difendersi, la modella ha chiamato il padre affinché cercasse un buon avvocato che la difendesse, ma in quel momento l’arrivo di un giornalista intenzionato a scrivere di lei “dopo la vicenda Marco Carta” è stato motivo di un picco di rabbia che ha richiesto l’intervento de ‘Le Iene’. E’ stato allora che Paola Di Benedetto, finalmente sollevata dal peso dell’accusa, è scoppiata in lacrime.