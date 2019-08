Paola Ferrari contro Wanda Nara, commento al vetriolo su Instagram

Paola Ferrari agguerrita nella sfida della domenica. A scendere in campo, a quanto pare, non sono solo i calciatori, ma anche le presentatrici delle trasmissioni dedicato al calcio: da una parte la Domenica Sportiva di Rai 2 condotta dalla Ferrari e da Jacopo Volpi, dall'altra Tiki Taka in onda su Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo e Wanda Nara.

Paola Ferrari esulta contro Wanda Nara

Ed in questo caso a segnare il gol, con tanto di grido per la vittoria, è la Ferrari che in un post pubblicato su Instagram ha esultato per gli ascolti tv registrati dalla trasmissione Rai, ma soprattutto per il rigore segnato all'avversaria Wanda. "Che soddisfazione battere Wanda Nara! La DS con me e Jacopo Volpi registra il 7,07 di Share contro il 5,4 di TikiTaka. La sfida si fa interessante. Grazie a Tutti!".

I commenti dei follower su Instagram

Un commento che però ha fatto storcere il naso ad alcuni follewer che non hanno apprezzato la troppa spontaneità della Ferrari. "Che bisogno c'è di vantarsi? Quanta rivalità che crei, poi ci lamentiamo che non c'è rispetto tra colleghi e te lo dico da uno che ha visto la domenica sportiva" ha scritto un utente. Altri hanno tranquillizzato la conduttrice Rai sulla sua professionalità di cui la moglie di Icardi sarebbe molto carente. Insomma, almeno sul web la partita tra le due è finita con un bel pareggio.