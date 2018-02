Rapina nella villa di Paola Ferrari, bottino da 100 mila euro: "Sono sconvolta"

Una notte da dimenticare per Paola Ferrari quella tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio, quando una banda di ladri si è introdotta nella sua villa di Roma, sull'Appia, in cui vive con il marito Marco De Benedetti, manager e presidente del Gruppo Editoriale Gedi.

La gang, composta pare da 4 persone, ha fatto razzia di denaro, gioielli e altri oggetti di valore, per un bottino di circa 100 mila euro. A mettere in fuga i ladri è stata inconsapevolmente la stessa giornalista, rientrata nella villa mentre i malviventi erano ancora all'opera. Una volta trovata la casa a soqquadro e fatta l'amara scoperta, Paola Ferrari ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto. Durante il furto, nell'abitazione era presente la donna di servizio che vive in una dependance staccata.

"Il pensiero di trovarsi viso a viso con una banda di ladri nella propria casa è qualcosa di scioccante, sono ancora sconvolta", queste le parole della conduttrice di 90° Minuto a RomaToday. "Una brutta esperienza che non auguro a nessuno - ha spiegato - Devo ringraziare le forze dell'ordine per la sensibilità e la professionalità dimostrate. L'approccio psicologico che hanno avuto nei nostri confronti è ammirabile".