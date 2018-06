"Se ce la faccio io ce la puoi fare anche tu": le parole di Frizzi a Paola Perego

La tempesta è alle spalle, ma Paola Perego non dimentica quel periodo così burrascoso e difficile trascorso lontana dalla tv dopo il servizio shock sulle donne dell'est che più di un anno fa costò la chiusura del suo "Parliamone sabato". La conduttrice è tornata in Rai lo scorso gennaio con "Superbrain", non nascondendo mai dubbi e paure, e soltanto adesso svela come a darle coraggio fu un grande amico, Fabrizio Frizzi.

"Ero terrorizzata - spiega in un'intervista al Messaggero - Sa chi è stato ad aiutarmi? Fabrizio. Aveva il camerino vicino al mio e io sono passata a salutarlo prima di iniziare il programma. Lui stava già male ma conduceva L'Eredità e per incoraggiarmi mi ha detto: 'Se ce la faccio io, ce la puoi fare anche tu'".

Si commuove ancora Paola Perego quando ripensa a quei giorni, gli ultimi che ha vissuto con lui, scomparso poco dopo: "In quel momento ho capito che i veri drammi della vita sono altri. Perciò eccomi qua, consapevole di non poter piacere a tutti ma non per questo meno serena".