"Michelle Hunziker fredda come un gelato", la battutina di Paola Perego alla tv albanese

"Ci vedono in Italia?", questa la domanda che Paola Perego continuava a fare l'altra sera ad Alketa Vejsiu, presentatrice di "Dance with me Albania". Ospite della tv albanese, la conduttrice è stata messa sotto torchio sui suoi colleghi italiani, per i quali ha avuto solo belle parole, anche se una battutina su Michelle Hunziker non è caduta nel vuoto.

Raffaella Carrà "icona", Maria De Filippi "bravissima", Simona Ventura "fantastica", e Michelle Hunziker? La risposta l'ha sussurrata all'orecchio alla Vejsiu, che l'ha ripetuta al microfono: "Michelle Hunziker è fredda come un gelato". "Non dirlo che in Italia poi mi cacciano" ha chiesto la conduttrice, ma ormai era troppo tardi. "Comunque è una grande professionista" ha proseguito, per poi continuare con altri nomi (ma ormai la "frittata" era fatta).

Complimenti anche per Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Mara Venier e Roberto Benigni. Su Barbara d'Urso nessun filtro: "Te lo devo dire col cuore? Grande professionista, ma non amo il genere che fa".