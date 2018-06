Paola Perego torna a condurre La Talpa? Il post che insospettisce

Paola Perego e il post che insospettisce

Nelle ultime ore, sui social network, Paola Perego ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers, pubblicando una foto del passato e facendo un’inaspettata domanda.

Sul suo profilo Instagram , la conduttrice ha postato uno scatto di lei ai tempi de La Talpa e ha scritto: "In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà una nuova edizione de La talpa, in quanti di voi la vorrebbero?".

La conduttrice, come ricorderete, fu al timone del noto reality di Raidue, per tutte e 3 le sue edizioni. Ormai, però, La Talpa non va più in onda da 10 anni. L’ultima edizione risale al 2008. Come mai, proprio ora, Paola Perego è tornata a rispolverare quella fotografia e a stuzzicare i suoi fan? C’è forse nell’aria la possibilità che la Perego torni a presentare un’edizione rinnovata dell’amato reality Rai?

Nelle prossime ore, dopo aver letto i commenti dei suoi followers, Paola Perego potrebbe dare qualche dettaglio in più su questo post sospetto. Intanto si gode il successo di Non disturbare; il programma, in onda su Raiuno, ogni lunedì in seconda serata, sta infatti riscuotendo un buon successo. Dopo le interviste a Carolyn Smith e Simona Ventura, le prossime saranno Iva Zanicchi e Chiara Francini.