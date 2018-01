Paola Perego su Rai Uno con 'Superbrain': “Torno in tv ma ho paura"

Paola Perego torna in tv dopo 10 mesi di assenza. Lo fa con ‘Superbrain’ un nuovo programma che andrà in onda su Rai Uno a partire da venerdì 12 gennaio.

Per la conduttrice, lontana dal piccolo schermo dalla chiusura del suo ‘Parliamone sabato’ scaturita dall’arcinota “lista delle donne dell’Est”, è “un nuovo debutto” che ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.

“È un rientro completamente diverso dagli altri, di notte ho gli incubi, ho molta paura, una paura irrazionale. L’idea di entrare in studio mi spaventa” ha spiegato la conduttrice ancora provata da un’esperienza che le ha causato molta sofferenza: “Sono stata molto male, non ho dormito, ho perso molto peso. Ho anche pensato di lasciare questo lavoro. Mi ha colpito la tanta cattiveria gratuita, ci ho messo una settimana per capire cosa stesse accadendo: è stato tutto più grande di me”.

“La vicinanza di Simona Ventura è stata inaspettata”

Paola Perego si è detta colpita dalla vicinanza di alcune persone che non si aspettava, come Simona Ventura che è stata tra coloro che si sono esposti per lei pubblicamente: (“Con lei non eravamo amiche, la sua vicinanza è stata la più inaspettata e piacevole”), ma anche ferita dalle accuse di sessismo “dopo che da sempre porto avanti una battaglia a favore delle donne”: “Per la prima volta nella mia vita mi sono vergognata di uscire di casa perche avevo paura che gli altri pensassero io fossi una brutta persona”.

“Non sono raccomandata”

La conduttrice non va fiera di quanto trasmesso in tv nella puntata ‘incriminata’ di Parliamone Sabato, ma comunque crede di essere stata “un capro espiatorio” per ragioni che non riesce ancora oggi a capire.

E a chi le dà della raccomandata perché moglie dell’agente Lucio Presta, risponde: “A una raccomandata mica chiudono il programma... Diciamo che o mi faccio raccomandare male oppure non sono così raccomandata. Un tempo ci rimanevo male, ma vado in video da molto prima che iniziasse la mia storia con Lucio, sono 34 anni che faccio questo lavoro”.

Superbrain, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Paola Perego

Superbrain parte venerdì 12 gennaio per quattro puntate in prima serata su Rai1. “Ci sono delle persone che hanno delle capacità mentali particolari e riescono a fare delle cose straordinarie. È uno spettacolo emozionante; è curioso e tenero anche perché dietro ogni persona c’è sempre una storia che è bella da raccontare” ha spiegato la padroina di casa di questa nuova avventura televisiva.