Paolo Bonolis lancia una frecciata a Barbara d’Urso

Una nuova frecciata in diretta a Barbara d’Urso. A riportarlo il sito 'TrashItaliano.it'. Stavolta il mittente è stato Paolo Bonolis, che nel corso dell’ultima puntata del suo ‘Avanti un altro’, ha punzecchiato la conduttrice napoletana. Il motivo? Il game show di Bonolis va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì subito dopo ‘Pomeriggio 5’, ma Barbarella si ‘dimenticherebbe’ di annunciarlo. Atteggiamento che va contro una certa ‘diplomazia’ tra colleghi.

Occasione della frecciatina è stata una domanda riguardante la d’Urso posta ad un concorrente della trasmissione. Lì, Bonolis ha colto la palla al balzo per ironizzare sulla regina dei talk Mediaset: “Salutiamo Barbara d’Urso che ci segue sempre e con grande entusiasmo ogni giorno ricorda che… che…”. E poi non ha proseguito la frase, lasciando intendere che, in fondo, Barbara non ricorda il collega come potrebbe. Una stoccata lanciata… “Col cuore”, per parafrasare il moto di Barbara. Avrà una replica?

DI SEGUITO, IL VIDEO DELLA 'FRECCIATA'

