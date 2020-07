Strage di via d'Amelio, l'omaggio della Rai per Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta

Al via da oggi una vera e propria maratona nel segno del ricordo e della lotta alla mafia in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio. Il 19 luglio di 28 anni fa morirono a Palermo il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, vittime della mafia.

A partire dalle 16.45 di sabato Rai1 proporrà il docufilm ‘Paolo Borsellino – Adesso tocca a me’ con Cesare Bocci per la regia di Francesco Miccichè mentre la testata all news della Rai, Rainews 24 a partire dalle 18, dedicherà ampi spazi informativi all’iniziativa che si tiene all’Albero della Pace di Via D’Amelio.

Il Tgr Sicilia per l’intera settimana ha proposto temi di grande respiro, interviste a magistrati, scrittori ed esponenti delle forze dell’ordine. Sabato sarà la volta dello scrittore e giornalista siciliano Umberto Lucentini, presente nella sede Rai di Palermo.

19 luglio, strage di via D'Amelio: la programmazione speciale della Rai per Paolo Borsellino

L'omaggio a Paolo Borsellino e agli uomini della scorta che morirono con lui nell'attentato prosegue domenica 19 luglio quando reti e testate proporranno approfondimenti, dibattiti, documentari e film dedicati alla vita e all'impegno del giudice, raccontato nei molteplici aspetti di uomo e magistrato. Grande spazio verrà dato all’interno delle diverse edizioni di tutti i telegiornali nazionali e regionali: ad iniziare Rainews24, in simulcast su Rai3, con collegamenti in diretta da Palermo per seguire l’evento istituzionale ‘Via D’Amelio per i cittadini di domani’ presso l’Albero della Pace, promosso dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il Comune di Palermo, con la Libera Università degli studi di Enna e con l’associazione ‘Nati per leggere – Sicilia’ .

Su tutte le reti, Rai programmerà un teaser in ricordo del giudice Paolo Borsellino mentre la Tgr Sicilia continuerà a seguire le iniziative che la città di Palermo dedica all'anniversario. Alle 14.30, su Rai Premium, il film tv ‘Paolo Borsellino – I 57 giorni’ interpretato tra gli altri dall'attore Luca Zingaretti per la regia di Alberto Negrin, che ripercorre i 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone da quella dell'amico e collega Borsellino.

Programmazione speciale dedicata alla giornata anche per Rai Storia. Allo scoccare della mezzanotte del sabato con ‘Il giorno e la storia’ e prosegue con ‘Scritto Letto Detto’ alle 8.50: Giovanni Paolo Fontana intervista Ruggero Cappuccio autore del libro “Paolo Borsellino. Essendo Stato”. Com'è cambiato il Paese dopo l'omicidio di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone? Nel programma si ripercorre anche il contenuto dell'audizione dei due magistrati alla Commissione Antimafia del Csm, avvenuta il 31 luglio del 1988. In prima serata, andrà in onda ‘Passato e presente: Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio' con Paolo Mieli e il prof. Salvatore Lupo

Domenica Rainews24 seguirà anche le iniziative che si svolgono nel pomeriggio, a partire dalle 18, come la diretta della Cerimonia commemorativa con la deposizione di corone di alloro in ricordo dei Caduti presso l’Ufficio Scorte della Questura di Palermo. Tra le varie iniziative è prevista la lettura da parte di Pamela Villoresi – direttrice pro tempore del teatro Biondo Stabile di Palermo – di alcuni passi tratti dal libro “Ti racconterò tutte le storie che potrò” scritto da Agnese Borsellino con la collaborazione del giornalista de ‘la Repubblica’ Salvo Palazzolo, e l’intervista ‘marziana’ interpretata da Alessio Vassallo, quella in cui Manfredi Borsellino, dialoga post mortem con il padre Paolo.

Su Rai3, sempre dalle 18, in onda una puntata speciale de ‘La grande storia – Anniversari – Borsellino’ su quello che successe il 19 luglio 1992 mentre in prima serata Rai Movie su Rai Movie è previsto il film ‘Era d’estate’ diretto da Fiorella Infascelli, candidato al David 2017. Nel film si racconta la preparazione del maxiprocesso alla mafia per cui Falcone e Borsellino vennero portati con le loro famiglie all’Asinara. Nel cast, tra gli altri, Massimo Popolizio, Valeria Solarino e Beppe Fiorello. A chiudere la programmazione tv, su Rai1 alle 23.30, lo Speciale Tg1 con ‘Paolo Borsellino, l’ultima stagione’.

Rai Cultura, oltre alla programmazione sui suoi canali, ha predisposto un web doc con video, fotogallery testi e infografiche per ricordare e approfondire un tema di cruciale attualità e importanza civile. T