L'incontro farsa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Barbara d'Urso nera: "Perché questa sceneggiata?"

(Nel video l'incontro tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro)

Una serata da dimenticare per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che hanno trasformato il loro sogno di un romantico incontro al mare in una figuraccia senza precedenti. Dopo tre mesi di lontananza a causa dell'emergenza coronavirus, Barbara d'Urso ha riunito la coppia in Sicilia - dove Clizia ha trascorso tutta la quarantena - ma durante il collegamento si capisce fin da subito che qualcosa non va.

"Da quanto tempo non vi vedete?" chiede più volte a entrambi la conduttrice e la risposta è sempre la stessa, "dal 24 febbraio". "Sono emozionata come una bambina il giorno di Natale" spiega Clizia e anche Paolo confessa di essere agitatissimo. A quel punto Barbara d'Urso non si trattiene più: "Ve l'ho voluto chiedere in diretta perché stasera in camerino mi è arrivata una notizia alla quale non voglio credere. La notizia è che voi vi siete già incontrati ieri per fare un servizio fotografico".

Il gelo. Paolo non riesce a parlare dall'imbarazzo, Clizia confessa: "Lui ha fatto i 14 giorni di quarantena, che sono stati interminabili, poi ha fatto il tampone e ieri abbiamo fatto queste foto. Siamo due giovani amanti, non ci vedevamo da febbraio e la legge ce lo permetteva".

"Sai quanto sono dalla vostra parte - la interrompe la d'Urso - Però mi sto chiedendo, se ieri vi siete incontrati, per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico di Live Non è la d'Urso. Perché se ti chiedo da quanto tempo non vi vedete, tu mi rispondi da tre mesi e che sei emozionata quando in realtà vi siete visti ieri? Io ci rimango male. Se l'avessi saputo mi sarei comportata diversamente, vi avrei comunque regalato il vostro incontro al mare ma l'avrei spiegato in modo diverso". Dopo la ramanzina via libera alla 'sorpresa', ormai rovinata.