Paolo Fox assente dai Fatti Vostri, Magalli: “Ha avuto un problema di coscienza”

In un momento segnato da un’emergenza sanitaria che invita tutti a mutare i propri stili di vita e ad agire concretamente prestando ogni accortezza raccomandata, dare spazio a oroscopi e previsioni astrali proprio non ha alcun senso. E soprattutto in tv, dove da giorni giustamente si concede tutto lo spazio possibile all’informazione necessaria per aggiornare gli italiani sulla situazione, sciorinare il futuro di questioni sentimentali e lavorative sui vari Cancro, Ariete, Gemelli appare quanto mai inopportuno in un contesto che mai come in queste ore diventa mezzo essenziale per veicolare le notizie in continuo divenire.

E’ per questo apprezzabile senso di responsabilità e di sensibilità che chiunque entri nelle case degli italiani in queste ore attraverso il piccolo schermo dovrebbe possedere – al di là del ruolo e dei programmi televisivi a cui partecipa –, che Paolo Fox, l’astrologo più famoso della tv italiana, oggi ha deciso di assentarsi dalla trasmissione di Rai Due ‘I Fatti Vostri’ che quotidianamente ospita i pronostici sui dodici segni zodiacali.

Paolo Fox assente dai Fati Vostri, salta l'oroscopo di lunedì 9 marzo 2020

A meno di 48 ore dall'ultimo decreto del Governo che ha emanato norme sempre più restrittive per contenere al massimo il contagio da Coronavirus, la puntata di lunedì 9 marzo 2020 dello storico programma di Rai Due ‘I Fatti Vostri’ è andato in onda senza pubblico in studio e pure senza la presenza di Paolo Fox, volto storico del cast del programma di Michele Guardì.

A spiegare l’assenza è stato il conduttore Giancarlo Magalli: “Paolo è una persona seria, ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l'oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si 'autocensuri': ci sono cose più importanti di cui parlare. Dopo lo sentiremo, comunque”.

Una scelta, quella di Paolo Fox, che ben si allinea con l’atteggiamento rispettoso della situazione avuto nei giorni scorsi dall’astrologo, attento a tenere la distanza di sicurezza raccomandata dai colleghi e ad invitare tutti ad essere esempio concreto per gli spettatori: “Credo sia il caso di farlo noi per primi”, aveva detto, “diamo un esempio, sennò è tutta una stupidata”, il suo commento.

E come promesso in apertura di puntata, ecco arrivare alla fine della diretta tv la voce del caro assente che al telefono ha spiegato il senso della sua scelta di non esporre in un momento come questo le consuete previsioni astrali: “In tempo non sospetti ho detto che avrei tentato di svagarvi con le stelle, anche se è difficile. Nel fine settimana ho chiamato Michele e, come abbiamo già fatto in passato, di fronte ad altri eventi drammatici, gli avevo detto che è difficile seguire un filo conduttore che porti all'oroscopo. Quindi, ritengo di dover fare un passo indietro”, ha affermato Fox: “Lo faccio a mie spese, e mi spiace se non sto rispettando un contratto. Ringrazio Guardì che ha dimostrato una grande sensibilità a riguardo, spero nella comprensione di tutti”.

L’assurdo oroscopo sul Coronavirus a ‘La settimana Ventura’

Una comprensione accordata dai fan del programma che su Twitter hanno espresso il loro plauso alla decisione che è andata (e menomale) in una direzione diametralmente opposta a quella del collega Mauro Perfetti che ieri, domenica 8 marzo, nel programma di Rai Due ‘Domenica Ventura’ condotto da Simona Ventura, ha esposto un discutibilissimo oroscopo con tanto di scritta sullo schermo ‘Coronavirus, cosa dicono le stelle’ su cui anche il consigliere di amministrazione dell Rai Riccardo Laganà ha espresso il siuo disappunto.

“Le stelle indicano ma non determinano, nelle scorse puntate abbiamo parlato di venti di guerra, di situazioni complicate a livello economico e della Borsa. L’astrologia non ha la sfera di cristallo e non si può essere veggenti però guardando il quadro astrale dell’Italia c’erano indicazioni che andavano a solleticare la salute”, la replica dell’astrologo a Simona Ventura che gli chiedeva se le stelle avessero predetto “qualcosa di questo genere”. Una domanda fuori luogo almeno quanto la risposta dell’interpellato, arrivata in un momento di difficoltà talmente tanto collettiva da imporre a tutti, a tutti, di acuire sensibilità, rispetto, giudizio massimo nel discernere l’intrattenimento capace di strappare un sorriso da un cattivo gusto obiettivamente sconcertante.

E bravo #PaoloFox che ha deciso di non fare l’oroscopo ai #fattivostri perché lo considera una cosa non adeguata al periodo che stiamo vivendo #COVID19 — Anna Maria Patt@ (@pattanna66) March 9, 2020

Oroscopo di Paolo Fox sospeso per qualche giorno a #IFattiVostri@RaiDue — Federico (@Tony969696) March 9, 2020