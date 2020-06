Mediaset sospende Paolo Massari, giornalista ed ex assessore accusato di stupro

Mediaset ha annunciato la sospensione di Paolo Massari, giornalista e ex assessore della giunta di Milano, arrestato con l'accusa di violenza sessuale. "In relazione ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono il giornalista Paolo Massari Mediaset comunica di averlo sospeso cautelativamente dalla prestazione e dalla retribuzione in attesa degli sviluppi legali", la nota diramata dall’azienda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giornalista 54enne, ex assessore comunale all'ambiente della giunta di Letizia Moratti, è stato arrestato con l'accusa di stupro nella notte tra sabato e domenica ai danni di una donna sua conoscente.