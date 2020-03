Coronavirus, Papa Francesco in diretta su Rai1: benedizione 'Urbi ed Orbi'

Rai1 trasmette ogni mattina, alle 7, la messa di Papa Francesco in diretta da Santa Marta. L'appuntamento di venerdì 27 marzo, però, è davvero straordinario, un gesto fortemente simbolico nel tempo dell'emergenza coronavirus.

Alle 17:50 inizia la diretta da Piazza San Pietro, dove il Pontefice - insieme ai fedeli in collegamento - reciterà una preghiera universale dal sagrato della piazza. Dopo la liturgia della parola, Papa Francesco proporrà alcune riflessioni e preghiere, che saranno seguite dalla benedizione 'Urbi et Orbi' straordinaria con annessa indulgenza plenaria.

Un'occasione di incontro spirituale con il Santo Padre, trasmessa anche da Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) a partire dalle 18.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Benedizione 'Urbi et Orbi', cos'è

La benedizione apostolica 'Urbi et Orbi' - che tradotta dal latino significa letteralmente "Alla città (di Roma) e al mondo" - è la prima benedizione pubblica di un Papa subito dopo la sua elezione. Viene impartita anche nei giorni di Natale e Pasqua e a questa benedizione è annessa l'indulgenza plenaria, ovvero la remissione di tutti i peccati dei fedeli presenti in piazza San Pietro o collegati tramite radio, televisione e in streaming. In questa occasione straordinaria, ovviamente, la piazza della Basiliza sarà vuota.