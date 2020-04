Papa Francesco telefona in diretta a Lorena Bianchetti su Rai1: "Vi voglio bene"

Una telefonata davvero eccezionale è arrivata a sorpresa venerdì 10 aprile 2020 durante il programma di Rai Uno ‘A sua immagine’: Papa Francesco si è collegato in diretta durante la trasmissione dello speciale condotto da Lorena Bianchetti per far sentire la sua vicinanza ai fedeli nelle ore precedenti a una Pasqua segnata dall’emergenza sanitaria in corso.

“Una puntata speciale sul Venerdì Santo nella quale ricordiamo alcuni passi della Passione di Gesù per ritrovare un senso ed anche un segno di speranza nel momento che stiamo vivendo: l’Italia sta vivendo la sua Via Crucis. Gesù sulla via dolorosa incrocia il nostro stesso dolore” aveva esordito Lorena Bianchetti all’inizio della puntata poi sorprendentemente interrotta dalla telefonata del Pontefice.

Papa Francesco telefona a sorpresa a Lorena Bianchetti: le sue parole in diretta su Rai Uno

“Lorena, come sta? Ha riconosciuto la voce?”, ha chiesto Papa Francesco a una emozionatissima Lorena Bianchetti: "Sì, ho riconosciuto la voce.. La ringraziamo, soprattutto perché sta partecipando in modo così paterno alle nostre sofferenze”, ha risposto la conduttrice. “In questo momento penso al Signore crocifisso e le tante storie degli uomini crocifissi da questa pandemia”, ha commentato poi il Papa rispondendo alla conduttrice che gli ha chiesto come stesse in questo momento: “Penso ai medici, agli infermieri, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Hanno dato la vita per amore. Resistenti come Maria sotto le croci, loro e le loro comunità negli ospedali, curando gli ammalati. Oggi ci sono crocifissi che muoiono per amore. Penso a questo”.

“Sono vicino al popolo di Dio, alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo ma con uno sguardo verso la speranza. La Pasqua esiste nella resurrezione e nella pace. È il compromesso dell'amore. Questo ci conforta e ci dà forza”, ha aggiunto ancora; “Sappia che noi le vogliamo bene”, ha poi concluso Lorena Bianchetti congedandosi con il Papa che ha risposto: “Vi ringrazio tanto, anche io vorrei dire che vi voglio bene. A tutti. Grazie e che il Signore vi benedica”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.