Paramount Channel, il canale di intrattenimento Viacom International Media Networks Italia - azienda guidata dall’Amministratore Delegato Andrea Castellari - in onda sul 27 del digitale terrestre (DTT) e sul canale 27 di Tivusat, festeggia oggi il suo terzo compleanno. Un percorso lungo 1096 giorni fatto di grandi storie e grandi successi, che appassiona tutti gli story lover, tra titoli cult e film in prima visione, serate esclusive dedicate alle grandi star, le serie tv più amate e gli immancabili appuntamenti con il light crime.

Paramount Channel diventa Paramount Network

Per celebrare al meglio questo traguardo di successo, da sabato 16 marzo Paramount Channel diventa Paramount Network, rispondendo ad un’evoluzione già in corso in tanti altri paesi in cui il brand è tra i più iconici e riconosciuti, ed entrando così ancor più in stretta sinergia con la grande famiglia Paramount Network del mondo.

Paramount Network sarà un canale ancora più ricco, con un mix perfetto di titoli contemporanei e classici, con le star più amate del grande schermo: oltre 1000 le ore di nuovi contenuti in programma nei prossimi mesi, di cui oltre 200 in prima tv. Sarà ancora più cinematic, facendo appassionare tutti gli story lover e gli amanti della settima arte. Sarà ancora più completo, con importanti proposte seriali che approdano per la prima volta in Italia, e altrettanti progetti originali frutto di innovative coproduzioni che vedono tra i protagonisti anche il nostro Paese.

Segno immediato e distintivo di quest’evoluzione sarà il rinnovamento del logo, che si allineerà con quello della grande famiglia Paramount Network. La nuova brand image avrà un aspetto più contemporaneo e moderno, specchio dell’alta qualità e dei valori cinematografici del canale, che sottolineano il suo posizionamento unico e distintivo nel sistema televisivo.

Il cinema su Paramount Network

Da sabato 16 marzo l’offerta di Paramount Network si arricchisce dunque di tanti elementi che daranno un valore ancora più alto al brand. A partire da un’offerta cinematografica sorprendente che comprende, tra gli altri, Closer (sabato 16 marzo, con Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts e Clive Owen), Gli Intoccabili(domenica 17, con Sean Connery, Andy Garcia, Robert De Niro e Kevin Costner), Pain & Gain – Muscoli e denaro (martedì 19, con Mark Wahlberg e Dwayne Johnson), Il Cigno Nero (venerdì 22, con Natalie Portman, Mila Kunis e Vincent Cassel).

Sabato 23 marzo arriva in prima visione assoluta Waco, miniserie in 6 episodi, con un fortissimo carattere cinematografico, che racconta la vera storia degli eventi accaduti tra il 28 febbraio e il 19 aprile del 1993 che portarono alla morte del predicatore statunitense David Koresh, leader della setta religiosa dei “davidiani”, e di 75 suoi seguaci. Tra i protagonisti John Leguizamo, Taylor Kitsch, Michael Shannon, Andrea Riseborough e Rory Culkin.

Nel corso dell’estate Paramount Network proporrà Caccia al Ladro (To Catch A Thief), l’inedita serie originale che mette insieme per la prima volta la creatività e la forza su scala mondiale di Viacom International Media Networks Southern and Western Europe, Middle East and Africa e Viacom International Studios Latin America. Frutto di una grande coproduzione internazionale, che vede protagonista anche l’Italia, la serie in 10 episodi è tratta dall’omonimo capolavoro della Paramount Pictures diretto dal maestro indiscusso della suspense cinematografica Alfred Hitchcock. Come nel film originale, Caccia al Ladro seguirà le vicende dell’ex ladro di gioielli soprannominato “The Cat” (interpretato dall’argentino Pablo Echarri), il quale sarà chiamato a risolvere un enigma: chi sarà il misterioso truffatore che agisce a suo nome?

Sempre più grandi titoli e grandi stelle, dunque, daranno un’opportunità di visione unica a tutti i telespettatori. Non mancheranno poi appuntamenti speciali per celebrare, in pieno stile Paramount Network, le più grandi stelle del cinema, e le grandi serie in prima tv che hanno contribuito al successo del canale.

Le grandi novità, però, non si fermano solo sul canale 27. Paramount Network continuerà ad essere un brand a tutto tondo, un prodotto editoriale completo e sempre più contemporaneo: alla visione lineare della programmazione si affianca infatti la possibilità di vivere esperienze di fruizione multipiattaforma tramite gliaccount ufficiali social Facebook, Twitter e Instagram, e il sito ParamountNetwork.it: un hub di contenuti legati a personaggi, serie tv, attualità che si arricchisce di streaming e contenuti esclusivi. La prima produzione originale è A Cena Con Paramount che guarda con sguardo ironico al mondo del cinema e della cucina e “mette insieme il mondo della celluloide con quello della cellulite” con un protagonista d’eccezione, Fabrizio Colica, webstar nel duo Le Coliche. In ogni puntata (prodotta da Ascent Film e scritta da Armando Festa), Fabrizio sarà alle prese con la creazione di una ricetta ispirata a un film cult presente nel palinsesto diParamount Network. Il tutto con un linguaggio leggero, divertente e capace di coinvolgere e far sorridere il grande pubblico.