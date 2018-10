VIDEO | 'Domenica Live', siparietto epico: Paris Hilton pazza di Malgioglio, lui gli dedica un ballo sui tacchi

Ospite di Barbara d'Urso, l'ereditiera americana ha confessato di avere un debole per il cantautore dopo averlo visto danzare sui tacchi in un video musicale... e lui gli ha fatto una sorpresa in diretta! Delirio in rete, dove il programma è schizzato al primo posto tra i trend topic di Twitter