Clerici e Conti conducono la Partita del Cuore in ricordo di Fabrizio Frizzi

Come ogni anno, l’evento vede una grande partecipazione di artisti e sportivi che hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui Francesco Totti, Antonio Cassano, Gianni Morandi, Ficarra e Picone, Pio e Amedeo.

La Partita del Cuore 2018 si svolgerà allo Stadio Ferraris di Genova e la gara sarà abbinata ad una raccolta fondi per l’Istituto Gaslini e AIRC.

E sarà proprio per lui, nel suo nome e per il suo ricordo, che mercoledì 30 maggio il pubblico di Raiuno troverà alla guida dell’evento Antonella Clerici e Carlo Conti, grandissimi amici e colleghi di Fabrizio.

"Credo che una cosa del genere faccia parte della vita di tutti i giorni; ci sono capitati mille inconvenienti e mille incidenti. Fa parte del gioco, quando corri, devi correre e devi anche rispettare certe regole, sarebbe anche non corretto non rispettare le regole o far finta di niente e portare avanti l'errore". Così Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo