Partita del cuore, commovente omaggio a Frizzi. Carlotta sugli spalti, Conti: "Era il motore delle partite"

Tre minuti di applausi in ricordo di Fabrizio Frizzi, che è stato padrone di casa per 22 anni, dal 1992 al 2017. Si è svolta nel segno del conduttore scomparso a marzo la "Partita del cuore" di ieri a Genova. A condurre la manifestazione benefica due dei suoi più grandi amici, Antonella Clerici e Carlo Conti, accompagnati dalle madrine Penelope Cruz e Bebe Vio. Sugli spalti Carlotta Mantovan, moglie e madre della figlia Stella, di 2 anni.

L'omaggio a Fabrizio è arrivato all'inizio della serata. Poco prima del fischio di inizio, Paolo Belli, giocatore della nazionale cantanti, ha preso il microfono: "Noi abbiamo avuto, e abbiamo, un amico che anche oggi è con noi, un amico che sta facendo il tifo e sta guardando dall'alto. Tutta Genova ci fa vedere chi è: Fabrizio Frizzi", ha detto. E subito sul maxi schermo sono apparse le immagini di Toy Story, storico film a cui Frizzi ha dato la voce. Poi, dagli spalti, è stato srotolato un enorme striscione con il volto del conduttore tragicamente scomparso due mesi fa per emorragia cerebrale. Conti ha aggiunto: "La nazionale italiana cantanti ha un grande cuore e per tanti anni fabrizio le è stato accanto. E' stato il motore delle partite in diretta su Rai 1". Emozionata anche la Clerici, che non ha trattenuto le lacrime.