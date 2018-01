"Buon 1918", dopo la gaffe Patty Pravo si corregge con un video sui social

Tra gli ospiti della trasmissione in onda dalla Basilicata, a Maratea, si sono avvicendati per circa quattro ore artisti del calibro di Al Bano e Romina Power , Raf, Marco Carta, Amii, i Tiromancino, Matthew Lee e direttamente da Tale e Quale Show, Alessia Macari, Filippo Bisciglia e Valeria Altobelli .

Una diretta scoppiettante quella andata in onda la notte di San Silvestro su Rai 1, dov’è stato trasmesso “L’Anno Che Verrà” condotto da Amadeus.

Di seguito il momento degli auguri di Patty Pravo pubblicato dalla pagina Facebook 'Very Normal Trash'

Nella giornata di ieri, primo gennaio 2018, la stessa ex "ragazza del Piper" ha poi postato un video di auguri scandendo l’anno giusto : "Ciao ragazzi, buon anno 2018, che sia pieno di sorrisi, di serenità, di salute e anche qualche soldino, che non fa male".

L’emozione della diretta tv sul palco di Maratea, durante il tradizionale show di Rai Uno per la notte di San Silvestro, ha fatto commettere a Patty Pravo una gaffe mentre augurava un buon anno a tutti i telespettatori.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Non ho mai detto che non volevo vincere Sanremo, uno che ci viene a fare? Diciamo però che se non arrivo prima mica mi sparo". Lo ha detto Patty Pravo durante la conferenza stampa all'Ariston prima dell'inizio del Festival