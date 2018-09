Al via Pechino Express 2018: cast, itinerario e tutte le anticipazioni

Oltre quindicimila chilometri, attraversando l’Africa da Nord a Sud, dal deserto all’oceano: è il viaggio più lungo di sempre quello della settima edizione di “Pechino Express. Avventura in Africa” prodotto dalla Rai in collaborazione con Magnolia (Banijay Group). Dieci puntate, in onda da giovedì 20 settembre alle 21.10 su Rai2.

Alla conduzione c’è sempre Costantino della Gherardesca: “È l’unico programma di intrattenimento che fa vedere qualcosa di molto raro in Italia, uno sguardo verso altre nazioni. Conoscere un posto nuovo aiuta a conoscere se stessi anche per via dei termini di paragone – ha detto il conduttore in conferenza stampa – il viaggio è dialogo, scoprire nuovi mondi è la cosa più bella che si può fare nella vita. Spesso in questo modo si abbattono i pregiudizi e si conoscono realtà che ti fanno rimettere a fuoco la vita” ha detto il conduttore.

L'itinerario

Il viaggio parte dal Marocco con il deserto del Sahara, l’altipiano dell’Atlante e le sue antiche città. Si prosegue in Tanzania, dalle alte cime montuose alle spiagge di Zanzibar, per arrivare in Sudafrica. L’Africa è protagonista in tempi in cui gli sbarchi dei migranti sono tema di stretta attualità, ma “Pechino express” resta un travel show di intrattenimento, non è certo un programma politica. “Pechino fa da sempre questo, ha sempre viaggiato in luoghi molto distanti non solo fisicamente, il senso quest’anno è che si tratta dell’unico continente che ci mancava. L’obiettivo è portare il pubblico in contatto e alla scoperta di realtà distanti senza altre finalità, se non mostrare il fatto che l’incontro tra mondi così distanti può far nascere curiosità e lascia un segno importante in chi vive queste esperienze” ha detto il direttore di Rai 2, Andrea Fabiano. “Questo genere ne racchiude tanti, reality, survival, commedia, è uno di quelli che meglio si adatta ad un’azienda pubblica – ha detto Paolo Bassetti, Ceo per l’Italia di Banijay Group – il nostro compito è far divertire, sorridere, non vorrei si pensasse che andiamo a raccontare cose che non ci competono”.

Il cast di questa edizione è “molto variopinto come sempre” ha detto il conduttore. Le otto coppie in gara sono: Le Coliche (Fabrizio e Claudio Colica); Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar); I Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo); I Poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti); I Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale); I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso); Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta); I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella).