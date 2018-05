Pechino Express 2018: la Rai "ripesca" Adriana Volpe

Il prossimo 22 giugno inizieranno le registrazioni di Pechino Express 2018. Il reality avventuroso, che sarà condotto sempre da Costantino Della Gherardesca, questa volta sbarcherà in Africa e ci porterà alla scoperta del Marocco, della Tanzania e del Sud Africa.

Pechino Express 2018: i concorrenti

Da qualche ore sono trapelati i nomi delle prime coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma: c'è Eleonora Brigliadori che, a quanto pare, gareggerà in coppia con il figlio Gabriele Gilbo, studente universitario di Economia. C'è Tommaso Zorzi, protagonista di "Riccanza", che dovrebbe essere in gara con Paola Caruso (ex bonas di Avanti un altro). Ci saranno anche la modella Rachele Fogar e l'attore e dj Andrea Montovoli.

Pechino Express 2018: anche Adriana Volpe nel cast?

Ma non è tutto: per comporre la rosa dei concorrenti di Pechino Express 2018, la Rai è andata a pescare anche in casa de "I fatti vostri": tra i nomi certi c'è, infatti, quello di Marcello Cirillo. Il cantante e conduttore del programma mattutino di Raidue, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe fare coppia con Adriana Volpe.

Ricordiamo tutti il botta e risposta al veleno tra lei e Giancarlo Magalli, che portò la conduttrice lontano dagli studi de I fatti vostri. Beh, sembra che ora, la Volpe, sia pronta per tornare in Rai, con un ruolo che la metterà molto alla prova. Sarà questa la rivincita di Adriana? Intanto si attendono conferme.