Pechino Express, è spoiler: 3 concorrenti rischiano una penale

Pechino Express: concorrenti spoilerano l'eliminazione

Le riprese di Pechino Express 2018 sono iniziate da qualche settimana. Quest’anno il reality condotto da Costantino Della Gherardesca ci porterà a scoprire il Marocco e la Tanzania, ma nelle ultime ore qualcosa è andato storto.

Stando a quanto riportato dal settimanale Spy, sembrerebbe che tre concorrenti abbiano spoilerato (inavvertitamente, ci auguriamo) la loro eliminazione dal gioco. Come? Ritornando attivi sui loro profili social. Di chi si tratta?

Concorrenti che rischiano la penale

Gli autori dell’imperdonabile errore, sarebbero Tommaso Zorzi, Adriana Volpe e Paola Caruso. Ancora non sono arrivate conferme ufficiali da parte della produzione di Pechino Express, ma, se tutto venisse confermato, i tre interessati potrebbero dover pagare una penale molto salata.

Pechino Express, quando inizia

Pechino Express 2018 andrà in onda a partire da settembre. Possibile che Zorzi, Volpe e Caruso non abbiano pensato che usare i social avrebbe potuto svelare le sorti del gioco e del loro personale percorso? Si attendono, ovviamente, conferme e chiarimenti sulla situazione. Una cosa sembra abbastanza chiara: la prossima edizione del reality di Raidue è destinata ad essere quella delle polemiche: dopo la rinuncia di Filippo Magnini e l'esclusione della Brigliadori per le dichiarazioni contro Nadia Toffa, ci mancavano gli spoiler sui social network.