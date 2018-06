Pechino Express, il direttore generale della Rai contro Eleonora Brigliadori

La polemica sulla partecipazione di Eleonora Brigliadori a "Pechino Express 2018" sarebbe arrivata anche ai piani alti della Rai. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, lo stesso DG Mario Orfeo avrebbe chiesto a MagnolIa e a Rai 2 di escludere dal cast la ex showgirl, in queste ore al centro della bufera per aver pronunciato frasi agghiaccianti contro Nadia Toffa, che da mesi lotta contro il cancro.

La Brigliadori, da anni schierata contro la medicina tradizionale, si è così espressa a proposito della inviata de Le Iene: "Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza". Le due hanno avuto modo di incontrarsi in passato, quando Nadia ha realizzato un servizio sulla cura del tumore. La frase della ex annunciatrice non è potuta passare inosservata alla rete, che nelle ultime ore si è mossa con rabbia, tanto che Twitter è già partito l'hashtag #UnfollowPechino.