"Pechino Express", Ruta-Rossetti coppia esplosiva: come si sono preparate | IL VIDEO

Peluche, palloni e completo zebrato l'una, dentifricio, bagnoschiuma e spazzolino da denti l'altra: diversissime, eppure affiatate Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, da giovedì 19 settembre tra i protagonisti di "Pechino Express", che quest'anno attraverserà l'Africa.

Le "signore della tv" promettono scintille nel docu-reality di Rai 2 e il video che ci hanno inviato in esclusiva lo conferma.

Maria Teresa Ruta - Classe 1960, ha iniziato la carriera nel 1976 vincendo il concorso Miss Muretto di Alassio. Nel 1978 ha debuttato come attrice di teatro e negli anni '80 è approdata in TV dove ha condotto decine programmi tra cui "La Domenica sportiva", "Lo Zecchino d’oro", "Giochi senza frontiere", "Unomattina". Nel 2002 è inviata per "Quelli che il calcio" e nel 2004 ha partecipato a "L'Isola dei Famosi". E' parte del cast di uno spettacolo teatrale diretto dalla figlia Guenda.

Patrizia Rossetti - Classe 1959, di Montaione (FI). Ha esordito in TV nel 1982 presentando il Festival di Sanremo con Claudio Cecchetto. E' stata per anni il volto simbolo di Rete 4, ma si è cimentata anche come cantante, attrice e speaker radiofonica. Nella stagione 2015 è stata uno degli ospiti fissi di "Quelli che il calcio".