Pechino Express, quinta puntata: le 7 coppie in Tanzania

Torna l'appuntamento settimanale con Pechino Express. Giovedì 18 ottobre, alle 21.20 su Rai 2, la quinta puntata dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca.

Si partirà dunque dalle sette coppie rimaste in gara, dopo l'eliminazione de I Mattutini (Marcello Cirillo e Adriana Volpe) avvenuta una settimana fa. E ora, a metà del cammino (dieci in totale le puntate in programma), sono tutti più agguerriti che mai per arrivare all'unico obiettivo finale: vincere questa edizione di Pechino Express.

Le avventure dei viaggiatori in questo quinto appuntamento avranno vita in Tanzania: si partirà da Fuka, passando per il villaggio di Mto wa Mbu e per terminare la tappa a Babati per un totale di 307 chilometri. Come da copione, sarà Costantino a dare inizio al tutto consegnando la busta nera. Sarà la "missione generosità" la prima sfida in programma per i protagonisti e che determinerà l'ordine di partenza della corsa. Obiettivo successivo, cercare un passaggio per raggiungere il "Naura Springs Hotel" di Arusha, città che si trova su un altopiano della Grande Rift Valley, fra la pianura di Serengeti, il cratere di Ngorongoro e il Kilimangiaro. "Tanzanite" è il nome del secondo incarico da portare a termine secondo le indicazioni fornite da Costantino.

Molto importante per le coppie in gara sarà poi una terza missione legata allo spot di uno dei più famosi piatti della Tanzania: l'ugali. In pratica dovranno promuoverlo al meglio realizzando un vero e proprio video-spot. Chi ci riuscirà nel miglior modo possibile si qualificherà direttamente alla Prova Immunità e avrà anche un ulteriore vantaggio.

Il passo successivo sarà quello di raggiungere il villaggio di Mto Wa Mbu, passando per Makuyuni. Qui le prime 3 coppie che firmeranno il Libro Rosso si qualificheranno per la Prova Immunità a cui si aggiungerà anche la coppia che meglio avrà "sponsorizzato" l'ugali. Chi vincerà approderà direttamente alla prossima tappa e in più avrà anche una sorpresa.

Altro giro con la missione dei "baci": le coppie ripartiranno in base all'arrivo al Libro Rosso, ma prima dovranno mettersi alla prova con qualcosa di molto singolare. Portato a termine il compito, potranno cercare un nuovo passaggio per raggiungere il traguardo finale di Babati, città sede di mercato dove si respira l’atmosfera di un posto di frontiera. Qui potranno cercare un posto dove alloggiare la notte.

La mattina successiva Costantino farà ripartire la gara e comunicherà ai viaggiatori di raggiungerlo alla Stazione degli Autobus. La coppia vincitrice riceverà una medaglia e avrà la possibilità di salvare una delle ultime 3 coppie arrivate al traguardo e dunque a rischio eliminazione. A questo punto le altre coppie, compresa quella salvata, dovranno decidere tra le ultime due quale mandare a rischio eliminazione. Ma sarà solo la busta nera a svelare se l'episodio sarà eliminatorio o no.

In gara vedremo I Promessi Sposi (Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso), Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar), Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta), I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella), Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti), I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso) e Le Sare (Sarah Balivo e Sara Ventura).