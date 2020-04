Pechino Express 8, vincono Le Collegiali (Miccio in lacrime)

Dopo 7 mila chilometri, tre Paesi attraversati - Thailandia, Cina e Corea del Sud - in tutte le loro stagioni e tanta fatica negli zaini e sulle spalle, a Seul cala il sipario sull'ottava edizione di Pechino Express. A vincere sono Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, già note al pubblico di Rai2 per aver partecipato alla terza edizione de 'Il Collegio'.

Sono state loro ad arrivare per prime al Parco Olimpico della capitale della Corea del Sud, battendo sul tempo i Wedding Planner. Enzo Miccio - in lacrime a un passo dalla vittoria - e Carolina Gianuzzi si sono dovuti 'accontentare' del secondo posto, terzo piazzamento invece per Le Top, Ema Kovac e Dayane Mello. Le vincitrici si sono aggiudicate un premio in denaro da devolvere all'ONG OVCI - La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

"Occhi gonfi e nessuna parola. Grazie Pechino" ha scritto su Instagram, poco dopo la fine della puntata, Jennifer, ringraziando in modo particolare i suoi avversari della finale e la sua compagna d'avventura Jennifer: "Grazie Enzo Miccio per aver fatto una gara incredibile all'insegna del cambiamento. Grazie Carolina Gianuzzi per essere la splendida persona che hai dimostrato di essere.

Grazie Jennifer, senza di te non sarebbe esistito nessun Pechino".

