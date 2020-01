Pechino Express 8: itinerario, date, coppie e tutto quello che c'è da sapere

'Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente', l'ottava edizione dell'adventure game di Rai2 - al via da martedì 11 febbraio alle 21.20 - sarà in Thailandia, Cina e Corea del Sud. Confermato al timone del programma Costantino della Gherardesca, che accompagnerà il pubblico, nel corso delle 10 puntate, in un viaggio attraverso l'Oriente e le sue stagioni: dall'estate della Thailandia, alla primavera della Cina per arrivare all'inverno della Corea del Sud.

Tre paesi totalmente diversi tra loro per paesaggio, clima, cultura, lingua e realtà sociale. Con la novità della Repubblica Coreana, un territorio fino a qualche tempo fa poco conosciuto in Occidente, per la prima volta tra le destinazioni di Pechino Express.

Con questa edizione il programma tornerà alla competizione più sfrenata: i meccanismi di gioco si alleggeriscono a vantaggio sia del racconto della cultura e delle usanze dei territori visitati sia della gara tra le coppie, il cui focus principale torna ad essere la ricerca di un mezzo di trasporto e quella di un tetto per la notte. Il cambiamento e l'evoluzione spirituale dei protagonisti saranno un altro aspetto fondamentale di questa nuova edizione: nessuno dei viaggiatori lascerà infatti il programma esattamente come l'ha iniziato.

Pechino Express 8, le coppie in gara

Un cast eterogeneo, pronto a mettersi in gioco: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d'Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), Padre e Figlia (Marco - alias Marco Berry - e Ludovica Marchisio), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Pechino Express 8, le tappe

La loro avventura partirà dal paese del sorriso, la Thailandia: lo scenario naturale dell'isola incontaminata di Koh Phra Thong - conosciuta anche come l'isola del Buddha d'oro - sarà infatti il punto di partenza di Pechino Express 8. Lasciando il cristallino mare delle Andamane, la carovana di Pechino attraverserà una parte inedita della Thailandia, scoprirà tradizioni, cibi, usanze locali fino a raggiungere i templi della grande capitale Bangkok. Da qui le coppie si muoveranno verso Oriente.