Pechino Express, Adriana Volpe al vetriolo: la battuta su Magalli

Non ha perso tempo Adriana Volpe. Nel cast di "Pechino Express", in coppia con Marcello Cirillo, la showgirl ha iniziato l'avventura in Africa lanciando subito una frecciatina nei confronti di Giancarlo Magalli. E' passato oltre un anno dalla bagarre scoppiata a "I Fatti Vostri", ma tra i due il botta e risposta sembra non finire mai.

La showgirl, che proprio a causa di questa lite lasciò il programma dopo otto anni, si è tolta subito il pensiero. Nella prima puntata del docu-reality di Rai2, durante una prova, mentre sollevava una cassa molto pesante si è lasciata sfuggire (sfuggire, forse, mica poi tanto) una battuta: "Quanto pesa! Manco ci fosse Magalli".

Impossibile per Cirillo trattenere le risate e sui social si riaccendono gli animi (e l'ironia). Alla prossima puntata.