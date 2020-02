Pechino Express , la terza tappa è Bangkok: le anticipazioni

Prosegue senza sosta il viaggio di Pechino Express alla scoperta dell'Oriente. Martedì 25 febbraio, alle 21.20 su Rai2, il terzo appuntamento con l'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca.

Dopo i colpi di scena della scorsa settimana, con la seconda puntata conclusasi con l'abbandono della gara da parte di Asia Argento a causa di un infortunio al ginocchio e la formazione della nuova coppia de i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), i concorrenti percorreranno le assolate strade dell'estate thailandese, nella terza tappa del viaggio 2020.

Le coppie lasceranno Hua Hin alla volta delle cascate di Sai Yok Noi, parte di un insieme di rapide che si trova all'interno del Parco Nazionale Sai Yok d'incomparabile bellezza. Da qui il percorso li porterà verso Bangkok, tappa finale della terza puntata. Per raggiungere la capitale, i viaggiatori dovranno percorrere 532 km: gli incontri con gli abitanti, la scoperta di culture e cibi così lontani dalle loro abitudini saranno gli ingredienti della nuova tappa del format di Rai2.

Achille Lauro Express

Al termine della puntata, andrà in onda Achille Lauro Express, ovvero il racconto del viaggio di una delle coppie più iconiche della sesta edizione del programma di Rai2, quella formata da Achille Lauro e dal suo inseparabile compagno di viaggio, Boss Doms.

Era il 2017 quando Costantino della Gherardesca rivelava ai 'companeros' la coppia de 'I compositori': dalle Filippine, partenza del loro viaggio, arrivarono fino alla finale in Giappone, conquistando la medaglia di bronzo. Amici di vecchia data, Achille Lauro e Boss Doms sono passati, in appena tre anni, dall'essere giovani musicisti agli albori della loro carriera a innovativi talenti della musica italiana, protagonisti per due anni consecutivi sul palco dell'Ariston di Sanremo.

