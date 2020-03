Pechino Express, le anticipazioni della quarta puntata

Prosegue l'avvincente on the road delle coppie di 'Pechino Express 8'. Al timone, per il settimo anno consecutivo, Costantino Della Gherardesca.

Appuntamento a martedì 3 marzo, alle 21.20 su Rai2, con la quarta tappa dell'adventure game, l'ultima in territorio thailandese, che vede la capitale Bangkok protagonista indiscussa della gara di questa settimana. I viaggiatori si muoveranno nel dedalo di strade della straordinaria metropoli asiatica, conosciuta anche come la Città degli Angeli, con oltre 8 milioni di abitanti, luogo dove le antiche tradizioni si fondono con lo stile più contemporaneo e tecnologico, dove altissimi grattacieli si ergono accanto gli antichi templi. Ed è proprio un tempio, il punto di partenza di questa avvincente quarta puntata. E' infatti da Wat Suthat Thepwararam che i concorrenti prenderanno il via e seguiranno il percorso loro indicato, attraverseranno i diversi quartieri di questa città ricca di contrasti. Al Checkout Costantino consegnerà la Busta Nera ai Wedding Planner, vincitori della tappa precedente, e darà il via alla prima missione.

I viaggiatori poi gireranno per Chinatown e s'inoltreranno per i banchi del mercato dei fiori di Yodpiman, il tutto tra corse a perdifiato, passaggi di fortuna e chiacchiere con la gente del posto. A metà percorso, al primo traguardo, due coppie si qualificheranno per la prova immunità, e la coppia vincitrice proseguirà automaticamente il viaggio in Cina, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno, prima dell'emergenza sanitaria. Meta finale di questa puntata è il tempio di Wat Benchamabophit, un tempio in marmo dove Costantino annuncia la classifica finale. Due coppie saranno a rischio eliminazione e la loro sorte sarà decretata dalla coppia prima in classifica. La busta nera rivelerà se questa sia una puntata eliminatoria o meno.