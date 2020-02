Pechino Express, Asia Argento abbandona il gioco in lacrime

“Mi sono rotta il ginocchio. Al di là del dolore fisico, il dolore più grande è legato al fatto dover andare via": finisce così l’avventura di Asia Argento a ‘Pechino Express’, l’adventure-game di Rai Due condotto da Costantino della Gherardesca. L'attrice, in coppia con Vera Gemma con cui formava ‘Le figlie d’arte’, si è procurata una lesione al ginocchio che l’ha costretta ad abbandonare lo show dopo la seconda tappa.

Asia Argento lascia ‘Pechino Express’ dopo un infortunio

Tutto è accaduto a Prachuap, città della Thailandia, dove Asia Argento è accidentalmente andata a sbattere con un ginocchio sul ferro di un carretto che trasportava frutti durante la prova d'immunità sostenuta e vinta insieme alla compagna di gioco. La figlia di Dario Argento ha cercato di sopportare il dolore finché ha potuto, finché non è stata costretta a chiedere l'aiuto di un medico per un dolore ormai insopportabile e ha dovuto dire addio al prosieguo del viaggio.

La sua amica storica Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano, ha invece avuto la possibilità di continuare la gara in coppia con Gennaro Lillio, modello napoletano ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ed ex fidanzato di Lory Del Santo e Francesca De Andrè, con cui adesso forma la coppia de ‘I Sopravvissuti’.