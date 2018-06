Eleonora Brigliadori esclusa da 'Pechino Express' dopo le frasi su Nadia Toffa

“Le dichiarazioni di Eleonora Brigliadori sono incompatibili con la sua partecipazione a Pechino Express”: così un comunicato diramato da Rai2 ha annunciato l’esclusione della ex annunciatrice dal programma in onda sul secondo canale Rai nel prossimo autunno.

La decisione di cui già si parlava nelle ore scorse è stata presa in seguito alle frasi agghiaccianti pronunciate contro Nadia Toffa, conduttrice de ‘Le Iene’ che da mesi lotta contro il cancro, da parte di Eleonora Brigliadori.

“A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma PECHINO EXPRESS – AVVENTURA IN AFRICA.

Le suddette dichiarazioni sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast”.