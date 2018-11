Pechino Express, Paola Caruso scopre di essere incinta durante la puntata

La notizia della gravidanza di Paola Caruso è di dominio pubblico da mesi.

La ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha annunciato di aspettare un bambino a settembre scorso con una intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha raccontato di essere stata abbandonata dal compagno non appena gli ha rivelato la sua dolce attesa.

La scoperta della gravidanza è avvenuta qualche tempo prima, nel corso della sua partecipazione al reality di Rai Due Pechino Express registrato nei mesi estivi, e ieri 1° novembre è andata in onda proprio la puntata che ha mostrato quel momento.

Pechino Express, così Paola Caruso ha scoperto di essere incinta

Durante un passaggio in macchina, la Caruso ha detto al compagno d’avventura Tommaso Zorzi di voler comprare un test di gravidanza “perché ho un ritardo”. Dopo che l’ex di Riccanza si è ripreso dallo shock della richiesta, Paola ha fatto il test che una farmacia del luogo della Tanzania in cui erano avventurati le ha regalato, visto che il budget a suo disposizione non le consentiva di acquistare.

Appurato l’esito positivo del test, lei ha abbracciato Tommaso a cui ha annunciato che sarebbe diventato zio e hanno pianto insieme dalla gioia.

Il medico della produzione ha prescritto a Paola un esame del sangue per confermare l’esito del test che comunque non ha compromesso la loro partecipazione al gioco: la coppia dei Ridanciani è rimasta in gioco in corso per la vittoria finale del reality.





Paola Caruso incinta: i rapporti con l’ex compagno

Dopo la rivelazione a mezzo stampa della sua gravidanza e il racconto secondo cui il padre del bambino Francesco Caserta sarebbe scappato alla notizia, Paola Caruso ha dichiarato di voler fare il test del dna per dimostrare la paternità.

Dal canto suo l’uomo ha affermato di non essere affatto scappato, precisando di ricorrere ai propri avvocati per presentare la sua versione dei fatti.