Pechino Express, ecco la coppia che sostituirà Brigliadori e figlio

Nel cast di "Pechino Express- Avventura in Africa", l’adventure game di Rai2 prodotto da Magnolia (Banijay Group) condotto da Costantino della Gherardesca, entra anche una coppia formata dalle “Signore della TV”: le conduttrici Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta. Le due sostituiscono Patrizia Brigliadori e figlio, eliminati a seguito delle agghiaccianti dichiarazioni di lei sulla lotta contro il cancro di Nadia Toffa ("Chi è causa del suo mal pianga se stesso"). Il programma andrà in onda in autunno su Rai2.

Pechino Express, il cast completo

A completate il cast ufficiale della 7a edizione ci sono: Le Coliche (Fabrizio e Claudio Colica); I Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo); I Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale); Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar); I Poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti); I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella) e infine I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso).