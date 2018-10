Pechino Express, quarta puntata: arriva la prima eliminazione

A "Pechino Express" si inizia a fare sul serio. Giovedì 11 ottobre, alle 21.20 su Rai 2, una puntata tutta da gustare, perché al termine di questa quarta tappa ci sarà la prima eliminazione. I Mattutini (Marcello Cirillo e Adriana Volpe) sono stati ripescati la scorsa settimana e dunque sono tornati in gioco così come tutte le altre 7 coppie in gara, compresa quella formata da Le Sare (Sarah Balivo e Sara Ventura) entrata a sorpresa.

I viaggiatori partiranno nuovamente dall'affascinante scenario del Marocco, ma termineranno questa quarta puntata spostandosi in Tanzania. E il grande obiettivo dei protagonisti sarà appunto quello di poter varcare i confini di questo Stato dell'Africa Orientale. Difatti tutta la parte della tappa in Marocco sarà una corsa con varie missioni da portare a termine: chi ci riuscirà avrà il passe-partout per l'arrivo in Tanzania. Ma l'ultima sfida in terra marocchina vedrà l'eliminazione di quella coppia che sarà arrivata ultima al traguardo.

Nei dettagli, la quarta serata di Pechino Express inizierà dalla città di Oualidia. Prima missione per le coppie, la raccolta delle ostriche. In seguito proseguiranno la corsa in autostop verso El Jadida. Chi vi arriverà per prima, conquisterà il lasciapassare per la Tanzania, l'immunità e un bellissimo bonus. A questo punto i viaggiatori dovranno cercare cibo e alloggio per trascorrere la notte. Il mattino successivo Costantino farà ripartire la corsa in base alla classifica di chi è arrivato per prima a El Jadida. Obiettivo, a questo punto, cercare un passaggio per raggiungere la "Swell Surf School" di Tamaris per la prima missione della giornata, denominata "Il Surfista".

I protagonisti dovranno poi correre verso un secondo traguardo: le prime due coppie vinceranno anch'esse la qualificazione per la Tanzania. Per le restanti resterà da completare un'ulteriore missione ("Spremuta d'Arancia") non prima di aver raggiunto la spiaggia di Ain-Diab a Casablanca. Al termine, i viaggiatori si dirigeranno verso un nuovo traguardo, fissato al Place du Jardin Public di Casablanca. Le prime due coppie andranno in Tanzania, mentre le ultime tre dovranno raggiungere il Souk Zitoun, nel quartiere Habous, per la missione "Le 5 Olive". Poi dovranno sempre di corsa raggiungere il penultimo traguardo che si trova alla Mosquée Hassan II, la Médiathèque. La prima si qualificherà per la Tanzania, le restanti due coppie si metteranno alla prova per l'ultimo posto disponibile per proseguire l'avventura di Pechino Express: la coppia che non giocherà bene le proprie chance sarà eliminata.

Il terzo giorno Costantino introdurrà l'arrivo in Tanzania, spiegherà l'ultima parte della tappa restante e consegnerà la busta nera alla coppia vincitrice della terza puntata: I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso), che dovranno poi indicare anche le due coppie simbiotiche. Una coppia non sarà presente perché impegnata a godersi di un bonus in precedenza conquistato. A questo punto Costantino assegnerà una nuova missione: bisognerà raggiungere il traguardo finale (fissato nel villaggio di Sanya Juu) con accompagnatori d'eccezione. Chi avrà avuto la meglio riceverà una medaglia e la possibilità di salvare una delle ultime tre coppie arrivate e quindi con il pericolo di essere eliminate. Tra le restanti due una sarà a rischio eliminazione. Ma a decidere il destino, ci sarà la tanto temuta busta nera.

Oltre a I Mattutini, a Le Sare e a I Ridanciani, in gara ci saranno I Promessi Sposi (Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso), Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar), Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta), I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella) e Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti).