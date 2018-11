Pechino Express, trionfano ‘Le Signore della Tv’: Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta in lacrime

‘Le Signore della Tv’ Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, hanno vinto la settima edizione del docu-reality di Rai Due Pechino Express, conclusasi ieri giovedì 22 novembre.

Dopo aver attraversato da nord a sud il continente passando dal Marocco e dalla Tanzania, la coppia di conduttrici televisive ha tagliato il traguardo finale nella Saint George Church a Wynberg, a Citta del Capo in Sudafrica.

Una vittoria inaspettata per Ruta e Rossetti che si sono lasciate andare in un pianto liberatorio una volta appreso del responso che ha dato loro il diritto al premio da devolvere all’organizzazione non governativa Amref operante in Africa.





Secondo posto per ‘Gli Spiazzati’ Fabrizio Colica e Tommy Kuti, coppia riunita nella prima puntata dopo che entrambi erano rimasti senza compagno, vittime di incidenti identici.

Medaglia di bronzo per le Mannequin, Linda Morselli e Rachele Fogar, arrivate ultime al traguardo intermedio della Torre dell’Orologio.

Pechino Express 7, Patrizia Rossetti e Maria Teresa sono le vincitrici

Le conduttrici Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta riunite sotto il nome di ‘Signore della Tv’ per la settima edizione di ‘Pechino Express’ hanno sostituito Patrizia Brigliadori e figlio, eliminati a seguito delle dichiarazioni di lei sulla lotta contro il cancro di Nadia Toffa

Finite spesso in ballottaggio e salvate dal gruppo, le due donne hanno stravolto ogni pronostico arrivando per prime all'ultimo traguardo, riuscendo con il tempo a trovare una complicità che è stato motore della loro avventura.