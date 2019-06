Perché oggi non va in onda 'Un Posto al Sole'? Pausa forzata per i fan della amata soap opera di Rai Tre. Nella serata di oggi, giovedì 6 maggio 2019, la trasmissione non sarà in palinsesto. Il motivo? Cause di forza maggiore: sarà sostituita sera dalla partita Olanda- Inghilterra valida per le semifinali della UEFA Nation League.

Ma l'attesa dei telespettatori sarà ben ricompensata. Da mercoledì 5 giugno, infatti, arriverà una sorpresa: farà il suo ingresso nel cast nel ruolo di Mia, sorella di Alex, Ludovica Nasti, reduce dal grande successo de "L'Amica Geniale". Nelle nuove puntate, Ludovica interpreta la sorella minore di Alex (Maria Maurigi), la timida grafica fidanzata di Vittorio (Amato D’Auria). Mia ha una personalità molto combattiva ed è particolarmente legata alla sorella Alex, anche perché la madre e’ spesso assente per lavoro e il padre e’ sparito anni fa. Bisognosa di attenzioni e di affetto, Mia tormenta continuamente la sorella Alex e provoca intenzionalmente le persone con cui entra in contatto, per il gusto di suscitare il loro interesse. Scugnizza impertinente e ribelle, furba e irruente, Mia alla fine riesce a conquistare tutti con gesti e momenti di tenerezza inaspettati e e con la sua simpatia dirompente.