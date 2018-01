Trionfo per 'Immaturi - la serie' che vince di poco la gara agli ascolti con 'Superbrain'.

Dopo il tam tam mediatico che lo scorso anno ha coinvolto Paola Perego in seguito ad un vademecum sulle donne dell’Est, andato in onda durante il suo programma “Parliamone…Sabato”, giudicato sessista, il ritorno della conduttrice nel prime time di Rai 1 con "Superbrain" era tutt’altro che scontato. La Perego stessa, nei giorni scorsi, si era detta tesa per questo nuovo debutto arrivato dopo un periodo difficile: “Torno in tv ma ho paura” aveva raccontato.

Oggi, dopo la messa in onda del programma nella serata di ieri venerdì 13 gennaio, sembra che la conduttrice possa in qualche modo tirare un sospiro di sollievo. Nonostante la serie tv “Immaturi” abbia trionfato nella gara agli ascolti conquistando con la sua prima puntata un buon 19,3% di share, la Perego con il suo "Superbrain" è riuscita a totalizzare il 18,4% di share.

Un battesimo di fuoco andato, possiamo dire, a buon fine quello della moglie di Lucio Presta che, a dieci mesi dalla chiusura del programma, torna a riscoprire l’affetto del pubblico.

La serie tv diretta da Paolo Genovese, invece, conferma le aspettative, conquistando anche gli spettatori del piccolo schermo con un cast ben costruito e una trama che, nonostante i due film precedenti, si dimostra ancora interessante e appetibile.

Gli ascolti di venerdì 12 gennaio

Rai 1, 4.219.000 spettatori (share 18.4%) per "Superbrain – Le supermenti";

Rai 2, 558.000 spettatori (share 2,4%) per "Kronos – Il tempo della scelta";

Rai 3, 1.187.000 spettatori (share 4.7%) per "La pazza gioia";

Canale 5, 4.607.000 spettatori (share 19,3%) per "Immaturi - la serie";

Italia 1, 1.337.000 spettatori (share 5.3%) per "Outcast – L’ultimo templare ";

Rete 4, 1.537.000 spettatori (share 6.6%) per "Quarto grado";

La7, 644.000 spettatori (share 3.4%) per "Propaganda Live"

Tv8, 426.000 spettatori (share 1.7%) per “Italia’s Got Talent – Best of”

Nove, 523.000 spettatori (share 2.1%) per “I migliori Fratelli di Crozza”