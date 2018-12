Tutti i 'big della tv' che ci hanno lasciato nel 2018

Il 2018 sta per volgere al termine. E’ stato un anno intenso per il mondo della tv, un anno in cui, purtroppo, molti volti amati dal pubblico ci hanno lasciato, in alcuni casi molto prematuramente. Parliamo di conduttori, di registi, di attori del piccolo (e anche del grande) schermo. Parliamo di direttori d'orchestra, di stilisti, di personaggi 'grandi' che, in un modo o nell'altro, hanno lasciato il segno nella storia delle televisione italiana.

Prima che il 2019 arrivi a travolgerci, allora, vogliamo fermarci un attimo per ricordare tutti i grandi big della tv che ci hanno salutato negli ultimi 12 mesi.

Clicca su continua per leggere gli altri 'Big' che ci hanno salutato nel 2018