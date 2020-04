Petizione per chiudere i programmi di Barbara d'Urso, oltre 200 mila firme in 24 ore

Le immagini di Barbara d'Urso e Matteo Salvini che recitano insieme l'Eterno Riposo, domenica sera in diretta tv su Canale 5, sono impazzate per giorni in Rete, trascinandosi dietro una valanga di critiche e insulti da parte di chiunque. Dai ferventi cattolici, che hanno gridato alla mancanza di pudore, agli avversari politici che non hanno perso tempo ad accusare il leader leghista di fare la 'solita' spiccia propaganda politica.

La vicenda è finita su Chang.org, dove un utente ha promosso una petizione per cancellare i programmi della d'Urso. Oltre 200 mila firme raccolte in 24 ore e tra le migliaia di utenti che hanno sottoscritto l'appello, molti hanno lasciato un commento, mai lusinghiero: "Basta con questa tv spazzatura. E' il momento di cambiare l'intrattenimento televisivo", (Alessandro N.); "Ritengo che sia un programma televisivo retrogrado e di cattivo gusto con immotivate ingerenze religiose e politiche", (Emiliano P.); "Perché questo degrado culturale è inaccettabile", (Veronica V.); "Offende l'intelligenza di tutti gli Italiani", (Nicola P.); "Da atea convinta trovo aberrante l'uso blasfemo della preghiera", (Carla C.).

C'è da dire, ad onor del vero, che 200 mila su milioni di italiani che seguono i suoi programmi sono una goccia nell'oceano, ma senza dubbio si stanno facendo sentire. L'appello di Mattia, l'utente che ha lanciato la petizione, sta riscuotendo successo e l'obiettivo è quello di arrivare ai vertici Mediaset: "Ricordiamoci che l'Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti - si legge nel testo - Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente. Questa volta però facendo anche politica e dando un ottimo strumento di propaganda a Salvini, che aveva dimostrato due giorni prima, quanto politicamente fosse 'preparato' in un altro programma tv dedicato, quello si, alla politica del paese. Italia Paese laico, rispetto per tutte le religioni, via la D'Urso dalla televisione! Attendiamo risposta da mediaset e dai suoi capi".