"Petrolio in onda troppo tardi? Ci vogliono risorse adeguate": l'intervista a Duilio Giammaria

Il vero servizio pubblico. Da anni "Petrolio", il programma condotto da Duilio Giammaria, si occupa di cercare e analizzare le ricchezze dell'Italia, dai tesori artistici e culturali alle capacità imprenditoriali e i talenti non valorizzati del nostro Paese. Il programma va in onda anche quest'anno in (tarda) seconda serata, dopo due prime serate a giugno che hanno riscosso bei risultati.

Sabato 20 ottobre, alle 23.55 su Rai 1, una puntata dedicata alla disuguaglianza sociale. Insieme al vicepremier e ministro dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio, Petrolio "Surfing Economy" affronta la questione dell'aumento della povertà e le forme di sostegno al reddito, a partire dal reddito di cittadinanza. Alla vigilia di questo attesissimo appuntamento ne abbiamo parlato meglio con Giammaria.

Sabato si parlerà di disuguaglianze, ricchezza e povertà in Italia, reddito di cittadinanza. Un tema caldissimo in questo periodo e parecchio spinoso, come lo affronta Petrolio?

"Come sempre con uno sguardo più ampio, non solo circoscritto alla realtà italiana. Il tema della ridistribuzione del reddito e della ricchezza si affronta a ogni livello e in ogni Paese, lo guarderemo nel contesto internazionale. Vedremo le testimonianze dei più grandi economisti e sociologi contemporanei come Bauman, Atkinson, Josè Mujica e Daniel Raventos. Come riportare l'equità sociale nei singoli Paesi è un tema molto discusso, serio. Partendo da tutto questo lo declineremo sulla realtà italiana e vedremo come viene applicato. Oltretutto si incrocia con il tema dell'automazione. Oggi senza lavoro sono le persone che non lo hanno trovato o che l'hanno perso, domani saranno quelli che hanno cambiato l'essenza della loro vita. Se diminuiscono i posti di lavoro, perché la robotica porta a questo, come ci si comporta? E' giusto che ogni società prenda dei provvedimenti".

Secondo lei si sta facendo abbastanza?

"Obiettivamente non è mai abbastanza. Tutti i numeri che abbiamo noi indicano che le forchette si stanno ampliando e ovunque. Il fenomeno della disparità sociale è un fenomeno che appartiene a tutte le società in questo momento. Gli ammortizzatori sociali come le famiglie, o i gruppi di solidarietà, che abbiamo pensato potessero bastare, in realtà non bastano più. Si è rotto questo meccanismo. Le tensioni generazionali ne sono la prova. Quando le generazioni si mettono addirittura in concorrenza vuol dire che qualcosa non va".

Tra gli ospiti di sabato ci sarà Luigi Di Maio...

"Gli rivolgerò diverse domande. Il tentativo è far uscire il tema dal politichese. La tv italiana, oggi, ha la maggior quantità di ore dedicate al politichese, al dibattito politico su opinioni contrapposte, spesso non documentate, dove prevale la logica di polemizzare e creare tensione narrativa. Questo va a discapito del Paese, non è un vantaggio, non è più informazione".

E' la conseguenza dello sdoganamento della politica nei programmi di intrattenimento?

"Esatto. Quando i politici vengono da noi cerchiamo di evitare il chiacchiericcio. Verifichiamo se il tema delle nostre inchieste hanno intercettato il senso profondo delle cose. A volte i politici che vengono da noi apprendono delle cose nuove.

La migliore inchiesta di questi anni?

"Quella che faremo ancora. Stiamo sempre cercando di migliorare. La nostra squadra è fatta di persone capaci e appassionate, che hanno voglia di indagare ed evitare luoghi comuni, di informare. Questo arriva al pubblico. Quando mi fermano per strada mi dicono sempre tre cose: che Petrolio è bello, che è utile e poi mi chiedono perché va in onda così tardi".

A giugno ha avuto due prime serate su Rai 1, è quella la collocazione giusta?

"In realtà non esiste una collocazione giusta, quanto un modo di pensare un programma giusto. Petrolio, così come lo vediamo ora, è pensato per una seconda serata infrasettimanale di qualità, ed è quello che è. Per passare alla prima serata si deve fare uno sforzo significativo ed insistente. La televisione per farla bene devi essere organizzato, pensare di poter fare prime serate, come ci è stato chiesto in passato, con due mesi di preparazione è un errore clamoroso. Io spero che ci sia qualcuno che abbia voglia di tornare a investire su Petrolio. E' un format che abbiamo inventato dentro la nostra azienda, dove non ci sono agenti artistici o questioni economiche da risolvere. Tv di qualità che costa poco e fa di tutto per intercettare il grande pubblico e metterlo a contatto con tematiche di grande impatto, questo è l'obiettivo.

La staffetta con Alberto Angela il sabato sera però funziona. Gli ascolti sono buoni, l'approfondimento si sta dimostrando una valida alternativa all'intrattenimento...

"Certo. Ci vogliono risorse adeguate, Angela le ha avute. I suoi programmi sono fuoriclasse, ha il tempo e la ricchezza necessaria. Il caso di Alberto Agela dimostra che c'è spazio per temi diversi e modi diversi di fare televisione. La tv però è un'industria, i risultati sono sempre l'effetto di una volontà. I programmi possono riuscire o meno, ma la volontà di farli in un certo modo deve essere chiara in ogni parte dell'azienda. Quando a volte invece ci sono aree chiare e aree scure, il risultato è il grigio".

L'apprezzamento del pubblico nei confronti di contenuti culturali è un segnale importante?

"Importantissimo. Il pubblico italiano apprezza la cultura e l'approfondimento, ha voglia di imparare e di non essere considerato semplicemente come consumatore. Il pubblico non consuma, il pubblico partecipa, apprende, discute, a volte critica, ma non è mai un semplice consumatore. Ogni tv pubblica dovrebbe abolire il concetto del pubblico consumatore".