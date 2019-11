'Pezzi Unici', le anticipazioni della terza puntata

Su Rai1 'Pezzi Unici', la nuova serie diretta da Cinzia Th Torrini con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Loretta Goggi e cinque giovani attori emergenti: Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Moisè Curia, Lucrezia Massari e Carolina Sala. Tra romanzo di formazione e mistery thriller, sono loro cinque i 'pezzi unici' a cui allude il titolo: ragazzi con storie difficili, ospiti di una casa famiglia.

'Pezzi Unici', la trama

Cinque ragazzi con un passato difficile e un futuro incerto in cerca di riscatto. Un riscatto che il burbero falegname Vanni (Castellitto), segnato dalla misteriosa scomparsa del figlio 20enne, gli offre attraverso un apprendistato nella sua bottega nel centro storico di Firenze con cui crede di poter dare continuità ad un progetto di formazione e recupero iniziato dal figlio. Nel confronto tra i ragazzi e gli artigiani, affiora in continuazione il giallo della morte di Lorenzo, il figlio di Vanni. Il falegname si chiede incessantemente se i cinque ragazzi sappiano qualcosa e li mette alla prova, uno alla volta. Fino ad un finale sorprendente. Che però potrebbe non essere l'ultimo capitolo della fiction.

'Pezzi Unici', terza puntata: le anticipazioni

Domenica 1 dicembre, alle 21.25, un nuovo appuntamento. Il rapporto tra Vanni e i suoi Pezzi unici, i ragazzi che ha preso a lavorare con lui, va avanti tra alti e bassi. In particolare, Vanni si è affezionato a Lapo, il più irascibile, ma anche quello che dimostra maggiore talento per l'artigianato. Quando Linda, la madre del giovane, esce dalla comunità a cui era affidata per disintossicarsi e torna nella sua vita, Lapo entra in crisi. E con lui Valentina, la sua ragazza, e gli altri Pezzi Unici: hanno tutti paura che Linda possa scoprire il loro segreto...