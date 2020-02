Popolare presentatore fa coming out in tv e ringrazia la moglie per averlo aiutato

Nel Regno Unito il popolare presentatore televisivo Phillip Schofield ha fatto coming out con un post su Instagram e poi ne ha parlato a lungo subito dopo durante il programma del mattino 'This Morning' su Itv cogliendo tutti di sorpresa.

Schofield, 57 anni, sposato da quasi trenta e padre di due figlie, ha rivelato di aver sofferto per anni "un conflitto interiore" e che ora si sente pronto a sentirsi orgoglioso della sua sessualità. "Con la forza e il supporto di mia moglie e delle mie figlie, ho accettato il fatto di essere gay", ha scritto il conduttore, ricordando che "oggi nel mondo sono cambiate così tante cose" e essere gay "è un motivo per celebrare ed essere orgogliosi".

"Ognuno arriva a questo con i propri tempi, quando è il momento giusto – ha detto Schofield, intervistato dalla collega Holly Willoughby, che conduce con lui This Morning – Tutto quello che puoi fare è essere onesto con te stesso e io ero arrivato al punto che sapevo di non essere onesto con me stesso. Ero arrivato a non piacermi più perché non ero più onesto. Ho preso questa decisione, assolutamente. È qualcosa che sapevo di dover fare. Non so ora cosa succederà, non so come sarà accolto o cosa penseranno le persone". Vinto dall'emozione, Schofield è finito a piangere sulla spalla della collega, in una scena che è diventata in poco tempo virale.

Phillip Schofield e il coming out sui social e poi in tv

Nel suo post pubblicato su Instagram poco prima di apparire in tv, Schofield ha ribadito i suoi fortissimi sentimenti per la moglie Stephanie e le due figlie, le quali lo hanno tutte aiutato e supportato, e ha chiesto al pubblico rispetto e attenzione, per sé ma soprattutto per la sua famiglia, in questo momento.

Diversi messaggi di incoraggiamento e sostegno sono arrivati a Schofield subito dopo. "Serve un gran coraggio per far questo, soprattutto quando sei una figura pubblica e sai che sarà analizzato in maniera pubblica", ha detto PIeres Morgan, conduttore di Good Morning Britain.

Il coming out di Schofield, che conduce tra l'altro la versione britannica di Ballando con le stelle, ha ricevuto il plauso anche di numerose associazione Lgbt+