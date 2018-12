Piccole donne, trama e anticipazioni della miniserie su Canale 5

In occasione delle festività natalizie, Canale 5 trasmette l’adattamento televisivo del celebre romanzo ‘Piccole donne’ di Louisa May Alcott.

La miniserie della Bbc One, già in onda su Sky lo scorso maggio, in onda il 26 e 27 dicembre 2018 in prima serata, è stata scritta da Heidi Thomas, creatrice di Call the Midwife, e nel cast vanta nomi di grande prestigio.

Accanto a Angela Lansbury, l’Albus Silente della saga di Harry Potter Michael Gambon ed Emily Watson, candidata all’Oscar per Le Onde del destino di Lars Von Trier, recitano le giovani Kathryn Newton, Maya Hawke, Willa Fitzgerald e Annes Elwy nel ruolo delle figlie di casa March. La regia è di Vanessa Caswill, mentre la sceneggiatura è firmata da Heidi Thomas (due volte candidata agli Emmy Awards per Cranford e Upstairs Downstairs).

Piccole Donne, la trama

‘Piccole Donne' narra la storia di una famiglia americana del Massachusetts, i March, durante la guerra di secessione.

Il padre, un cappellano che partirà per il fronte, la madre Marmee, impegnata nella Società per l’assistenza ai soldati, e le loro quattro figlie: Meg, la figlia maggiore, istitutrice; Jo irrequieta e anticonformista, è la dama di compagnia ad una vecchia zia; Beth, che suona il pianoforte, ed Amy, amante della pittura. Nelle loro vite irrompe Laurie Laurence, nipote del vicino di casa James. Iniziano così i loro primi tormenti sentimentali: non solo Laurie si innamora di Jo, ma anche il suo tutore, John Brooke, prova qualcosa per Meg.

Le quattro protagoniste affrontano litigi, delusioni, innamoramenti e punizioni accomunate dall’amore che le lega e grazie al quale affrontano le sfide più difficili.

Piccole donne, anticipazioni

La seconda puntata della miniserie ‘Piccole donne’ su Canale 5 si apre con un salto temporale di un anno: Meg ha avuto dei gemelli e tutta la famiglia si mostrerà felicissima per la notizia fino a quando non scoprirà che Beth è in cattive condizioni di salute. La zia Carrol vorrà che una delle ragazze accompagni sua figlia in viaggio per tutta l’Europa, ma invece di scegliere Jo, proporrà l’esperienza alla più tranquilla Amy.