Grande successo per Ulisse di Alberto Angela, papà Piero: "E' stato bravo"

Riportare la cultura in prima serata collezionando il 20 per cento di share e 3 milioni 614mila telespettatori. E' la sfida vinta di Alberto Angela, 57 anni, erede del famoso divulgatore scientifico Piero, che ha portato avanti il testimone di famiglia matenendo alto il nome del papà. "E' stato bravo e gliel'ho detto", racconta all'AdnKronos Piero, 91 a dicembre, con orgoglio paterno e con la sintesi che è una sua cifra.

"Purtroppo non ho visto in diretta la puntata del suo 'Ulisse' su Leonardo, ero a Parigi e sono appena tornato", confessa Piero Angela. Cresciuto televisivamente in una Rai, dove lavora dal 1954 ("credo di aver battuto tutti record di anzianità aziendale"), che consacrava il sabato sera all'intrattenimento, Angela senior sottolinea che a fare la differenza fra quegli anni e questi ha contribuito "la crescita della scolarizzazione e, credo, anche della propensione individuale ad acculturarsi".

"A lungo - aggiunge - l'offerta culturale televisiva è stata dedicata a persone già colte, competenti, poi si è cominciato a pensarla e a realizzarla per il grande pubblico e quando si lavora per questo e contemporaneamente si mantiene alto il livello di quel che si fa allora il programma funziona, si ottengono risultati. C'è tanto da raccontare e c'è tanta curiosità per l'arte, la scienza, la conoscenza del mondo e di noi stessi e l'Italia, con il suo passato straordinario, offre ampia materia".

I programmi del padre sono diversi da quelli del figlio soprattutto per un fattore 'personale' che Piero spiega così: "La 'mia' televisione è basata sulle cose, la sua è molto personalizzata. Io mi limito a spiegare e poi sono i filmati a raccontare, lui è sempre 'in campo' ed è proprio la sua presenza costante ad essere particolarmente apprezzata. La personalizzazione aiuta a coinvolgere. La tv è fatta anche di volti, di persone, e quando una persona riesce ad essere gradita al pubblico , a 'passare' lo schermo, questo - sottolinea - è molto importante perché si crea un rapporto diretto con lo spettatore".