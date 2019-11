Incidente per Piero Angela, è caduto in casa

Solo un grande spavento per Piero Angela, che pochi giorni fa ha avuto un piccolo incidente domestico. Il noto divulgatore scientifico è caduto, ma per fortuna non ha riportato nessuna grave conseguenza.

Una contusione alla spalla, al polso e all'avambraccio, come fa sapere il Corriere della Sera, ma dopo un controllo all'ospedale Sant'Andrea di Roma è tornato a casa ed è pronto per affrontare i prossimi impegin lavorativi. "Ringrazio quanti, con la loro cura e il loro affetto, hanno chiesto delle mie condizioni" ha detto Piero Angela, 90 anni, che il prossimo 17 dicembre sarà al Teatro La Fenice di Venezia per uno speciale sulle meraviglie degli oceani.